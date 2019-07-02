المدينة المنورة 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واسبدأت جامعة طيبة أمس, باستدعاء الدفعة الأولى من المرشحين للقبول لتأكيد قبولهم في الجامعة وذلك عبر الموقع الإلكتروني للجامعة.وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور إبراهيم العوفي أن عمادة القبول والتسجيل أعدت خطة زمنية وفق الجدول الزمني وكما هو موضح في دليل الالتحاق بالجامعة لإجراء عمليات التقديم للجامعة، والاستدعاء وتأكيد القبول.وأكد الدكتور العوفي أن الجامعة حرصت ومنذ بدء الإعلان عن التقديم إلى تجنيد كافة طاقاتها الفنية والبشرية لتوضيح شروط وآليات القبول والشروط المطلوبة وكيفية التقديم والتخصصات المتاحة وآلية الاستفسارات مهيأة الحلول للعقبات التي تواجه الطلاب والطالبات.وأشار الدكتور العوفي إلى أن الجامعة ترحب بكافة استفسارات الطلبة وأولياء أمورهم حول القبول عبر مركز خدمات القبول ووسائل التواصل الاجتماعي وأن النتائج يتم إعلانها على الموقع بكل شفافية ووضوح طيلة أيام القبول.// انتهى //14:10ت م0100