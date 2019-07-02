طوكيو 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واسرأس معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري وفد الديوان المشارك في اجتماع لجنة بناء القدرات المنبثقة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) للعام 2019م والمنعقد في طوكيو باليابان خلال الفترة من 28 إلى 30 شوال 1440 هـ , وتأتي مشاركة الديوان في الاجتماع بصفته يرأس لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية للمنظمة الدولية (الإنتوساي)وناقش الاجتماع موضوعات عديدة شملت: أهمية الاستقلال واتباع المعايير المهنية الدولية في رفع مستوى جودة أداء مستوى منسوبي الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، ودور تلك الأجهزة في تقديم قيمة مضافة للأجهزة الحكومية المشمولة برقابتها.وتستمر اجتماعات لجنة بناء القدرات لثلاثة أيام تنتهي يوم الأربعاء 30 شوال الموافق 3 يوليو، ويتبعها يوم الخميس 1 ذو القعدة الموافق 4 يوليو، اجتماع اللجنة التوجيهية لتعاون الإنتوساي والمانحين، التي تقوم بالإشراف على تطبيق مذكرة تفاهم بين منظمة الإنتوساي وعدد من المؤسسات المالية والأجهزة التنموية تهدف إلى دعم البرامج والمشاريع التطويرية للأجهزة العليا للرقابة في الدول النامية، ويرأس معالي رئيس ديوان المراقبة العامة جانب الإنتوساي في هذه اللجنة التوجيهية، في حين يرأس البنك الدولي جانب الجهات المانحة.// انتهى //14:10ت م0101