الرياض 29 شوال 1440 هـ الموافق02 يوليو 2019 م واساستنكرت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من جنسيات مختلفة.وعدت في بيان إعلامي صادر من مقرها بالرياض لهذا العمل الذي روّع الآمنين ويتنافى مع كل المواثيق والأعراف الدولي ، أدى إلى إصابة تسعة مدنيين، مؤكدة أنه يخالف القانون الدولي الإنساني.وأكد الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري, أن هذا الاعتداء يحد من الجهود الدولية الساعية للحد من الأزمات الإنسانية وإيقاف تناسل الصراعات والحروب وحرصها على توطيد الأمن والسلم الدوليين.// انتهى //14:11ت م0102