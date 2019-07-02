المدينة المنورة 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واستتواصل فعاليات تسلق الجبال في موقع منتزه البيضاء البري بالمدينة المنورة، الذي انطلق ضمن برنامج سياحة الرياضة والمغامرات بمنطقة المدينة المنورة، وسط إقبالًا كبيرًا من مختلف شرائح المجتمع ومن هواة رياضة تسلق الجبال.ويحتضن الموقع عددًا من الفعاليات التي تزامنت مع اطلاق رياضة تسلق الجبال ومنها موقع الاستقبال البري وما يتضمنه من فقرات مختلفة، بالإضافة إلى ممارسة رياضة المشي بين الجبال، وبرنامج تسلق للأطفال وعدد من الانشطة الجماعية والحركية، وبرنامج بيئي توعوي "من برنامج لا تترك أثر"، بالإضافة إلى برنامج هايكنج ليلي الذي يُعد تجربة جديدة يتم تنفيذها لاول مرة في المدينة المنورة، حيث تميز بمشاركة ثرية من المهتمين بالهايكنج كونه ينطلق بعد غروب الشمس.واستقطبت رياضة تسلق الجبال والفيافيراتا العديد من أهالي المدينة المنورة وزوارها، وذلك بعد أن قُدمت تجربة التسلق سواء للفيافيراتا أو التسلق العادي للحاضرين بدون رسوم بغرض التعريف ونشر هذه الرياضة مع ما صاحب ذلك من شرح وإيضاح من قبل قادة لتسلق المشاركين ضمن هذه الفعالية.وتضمنت الخيام البرية عرضاً لمنتجات تعريفية عن رياضة التسلق والفيافيراتا والتعريف بأوقات انطلاقها خلال فترات زمنية متفاوتة من اليوم للزوار.وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة أمين مجلس التنمية السياحية بالمنطقة المهندس فيصل بن خالد المدني أن البرنامج شهد مشاركة واسعة من مختلف شرائح المجتمع والأهالي والزوار ومن هواة رياضة تسلق الجبال والمشي بين الحبال من خلال الهايكنج الليلي.وأضاف أن البرنامج يعد تجربة فريدة من نوعها على مستوى تسلق الجبال تحت اشراف فريق مؤهل من الكوادر السعودية تم تدريبهم وتأهيلهم في وقت سابق ليستمر هذا النوع من الرياضة على فترات زمنية متفاوتة من العام بهدف التعريف بالكثير من المقومات السياحية التي تمتلكها المدينة المنورة في مختلف المواقع، وذلك من خلال خطة استراتيجية لتنفيذ هذه البرامج بمعايير عالمية ومتوافقة مع البيئة الطبيعية وتعزيز جاذبيتها كوجهة مميزة للسياحة البيئية وسياحة الرياضة والمغامرات في المنطقة.وأفاد المهندس المدني أن هذا النوع من البرامج سوف يسهم في تعريف الشباب بالمواقع الجغرافية الطبيعية للمنطقة من جانب ونشر الموروث السياحي لها من جانب اخر، مشيرًا أن هذا النوع من الأنماط السياحية سوف يساهم وبشكل كبير في تفعيل نمط سياحة الرياضة والمغامرات مما يعزز صناعة سياحة رياضية جاذبة ومشوقة، تحفز المجتمع على ممارسة الرياضة بكافة أشكالها وأنواعها.يُذكر أن خطة تطوير سياحة الرياضة والمغامرات بمنطقة المدينة المنورة ستشمل العديد من الرياضات الممكن ممارستها في المنطقة وفق التنوع الجعرافي والطبيعي وبما يخدم تنمية المواقع سياحيا وتعزيز المنطقة كوجهة سياحية غنية ومتنوعة.// انتهى //15:23ت م0135