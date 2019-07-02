تبوك 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واساختتمت جمعية التنمية الأسرية بتبوك أمس، بالتعاون مع صندوق التكافل التابع لقسم الشؤون الدينية للقوات البرية بالمنطقة الشمالية الغربية, برنامجاً تثقيفياً لتأهيل المقبلين على الزواج، بحضور 43 متدرباً، وذلك في مقر صندوق التكافل بتبوك .وأوضح المدير التنفيذي لجمعية التنمية الأسرية بتبوك فهد العنزي, أن البرنامج الذي استمر ثلاثة أيام هدف إلى تنمية الثقافة الزوجية والأسرية لدي المشاركين، وإكسابهم الكثير من المفاهيم والحلول لمساعدتهم في تخطي العقبات التي قد تصادفهم في حياتهم الزوجية، وضرورة تحمل المسؤوليات, مبيناً أن البرنامج تناول العديد من المحاور في الجوانب الشرعية والاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن الجوانب الصحية والنفسية, إذ يأتي هذا البرنامج ضمن حزمة من البرامج التدريبية والتثقيفية التي تقدمها جمعية التنمية الأسرية بتبوك خلال هذا العام.// انتهى //15:24ت م0136