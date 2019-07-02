الرياض 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واسسحبت اليوم قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا 2019 في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبوروبحسب القرعة لشرق قارة آسيا يلعب كاشيما انتليرز الياباني "حامل اللقب" مع غوانغزهو ايفرغراند الصيني بطل عامي 2013 و2015, وفي المقابل يتواجه شنغهاي اس آي بي جي الصيني مع أوراوا ريد دايموندز الياباني بطل عامي 2007 و2017.وفي منطقة غرب آسيا يتقابل الفائز من مباراة النصر السعودي والوحدة الإماراتي مع الفائز من مباراة الدحيل القطري والسد القطري, فيما سيلتقي الفائز من مباراة الاتحاد السعودي وذوباهان الإيراني مع الفائز من مباراة الأهلي السعودي والهلال السعودي.وتقام مباريات ذهاب دور الـ16 لمنطقة غرب آسيا يومي 5 و6 أغسطس المقبل، على أن تجري مباريات الإياب يومي 12 و13 من ذات الشهر , فيما ستقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي أيام 26 و27 و28 أغسطس، والإياب أيام 16 و17 و18 سبتمبر 2019.وستقام مباراتي ذهاب الدور قبل النهائي يومي 1 و2 أكتوبر، والإياب يومي 22 و23 من ذات الشهر، على أن يقام ذهاب النهائي يوم 9 نوفمبر، والإياب يوم 24 من ذات الشهر.// انتهى //15:24ت م0137