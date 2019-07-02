المدينة المنورة 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واسدشن محافظ خيبر فهد بن محمد العطر أمس, فعاليات مهرجان "الجبل الأبيض" بنسخة الثانية بالثمد.ويتضمن المهرجان الذي تستمر أعماله لـ 30 يوماً, فعاليات متنوعة ومتعددة تشمل فعاليات ثقافية ومعرض للحرفيين ومحاورات وأمسيات شعرية والفن التشكيلي والفوتوغرافي والفرق شعبية والسوق الشعبي وألعاب الأطفال ومسرح الطفل وعروض الخيل والهجن والعديد من المسابقات المصاحبة لهذه الفعاليات, بالإضافة لمشاهد حية متنوعة من حياة البادية قديمًا.// انتهى //15:26ت م0141