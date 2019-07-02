الرياض 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واسأعلنت اللجنة المنظمة لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية عن إطلاق مجموعة من المسابقات في الابتكار والشعر، والفن التشكيلي، والتصوير الفوتوغرافي، في خطوة تعكس حرص اللجنة على إضافة الجديد والمتميز للدورة الحالية التي تعتبر الأضخم في تاريخ دورات المعرض منذ انطلاقه في عام 2003.ويقام المعرض الذي ينظمه نادي صقاري الإمارات تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة ما بين 27 إلى 31 أغسطس المقبل، تحت شعار "معاً لترسيخ مفاهيم الصيد المستدام".وتأتي هذه المسابقات بهدف الحفاظ على التراث الوطني الأصيل وغرسه في نفوس الشباب من الجنسين ليقوموا بدورهم في نقله إلى الأجيال المقبلة، من خلال المشاركة والحضور في مثل هذه الفعاليات التراثية الأصيلة، إلى جانب تشجيع المواهب الإبداعية لدى الشباب، إذ اختارت اللجنة المنظمة أن تكون مسابقة الابتكار في أفضل فكرة أو اختراع لمعدات الصيد والصقارة للعاملين في هذا المجال وأصحاب محلات الصقارة، على أن يكون الابتكار جديد ولم يسبق المشاركة به من قبل.وفي مسابقة الشعر النبطي، سيكون هناك ثلاث فئات يستطيع الشعراء التنافس والابداع فيها، أجمل قصيدة في وصف الطير، أجمل قصيدة في وصف المقناص، أجمل قصيدة في فقدان الطير، ويستطيع كل شاعر المشاركة في الثلاث فئات بثلاث قصائد على أن تكون القصيدة من 15 إلى 30 بيتاً، لم يسبق نشرها أو المشاركة بها في أي مسابقة.وعلى صعيد مسابقة الفن التشكيلي، يشترط في العمل المقدم للمسابقة أن يكون حديثاً ويعرض لأول مرة، وألّا يتجاوز مقاس ( 1.5 متر × 1.5 متر)، مع منح المشاركين الحرية في اختيار المواد المستخدمة في العمل المشارك، وسيتم اختيار أجمل 20 لوحة من الأعمال المشاركة في هذه المسابقة لعرضها للبيع في المعرض.وفي مسابقة التصوير الفوتوغرافي، فيجب أن تعكس الصور المشاركة ملامح وأهداف عام التسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن تكون جديدة لم يسبق المشاركة بها في أي مسابقة أخرى، وألاّ يقل حجمها عن 2000 بكسل.ورصدت اللجنة المنظمة للمعرض جوائز قيمة للمسابقات، وسيتم الإعلان عن الفائزين وتوزيع الجوائز في حفل خاص ضمن فعاليات المعرض بتاريخ 31 أغسطس 2019، على أن ترسل المشاركات على competitions@adihex.com مصحوبة بالسيرة الذاتية للمشارك وأرقام التواصل معه، في موعد أقصاه الأول من أغسطس 2019، ولمزيد من التفاصيل حول كل مسابقة زيارة الموقع الإلكتروني للمعرض www.adihex.com ، وحسابات المعرض عبر وسائل التواصل الاجتماعي @adihex.// انتهى //15:32ت م0144