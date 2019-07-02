السيح 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واسأعلنت الكلية التقنية بالخرج اليوم عن بدء القبول في برنامج الدبلوم التطبيقي المسائي للموظفين للفصل الأول للعام التدريبي 1440- 1441هـ في تخصصات الإدارة المكتبة ، المحاسبة ، الدعم الفني ، الشبكات ، القوى الكهربائية ، الآت ومعدات ، ميكانيكا السيارات ، وإلكترونيات صناعية وتحكم ، وذلك من خلال بوابة القبول الموحد عبر الرابط : https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/ ويستمر القبول حتى يوم الأثنين 12 - 11 - 1440هـ .ودعت الكلية المتقدمين الاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالكلية وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على البوابة الإلكترونية للقبول وتحري الدقة في إدخال البيانات ، فيما سيتم استكمال إجراءات المقبولين في مقر الكلية بحي المصيف شرق مدينة السيح.الجدير بالذكر ان برنامج التدريب التطبيقي المسائي للموظفين يعد أحد البرامج التي تتيحها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للالتحاق بها للحصول على درجة الدبلوم في عدد من التخصصات ، للذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالبرنامج الاساسي بالكليات التقنية ، من العاملين في القطاعين العام والخاص لتأهيلهم وتطوير مهاراتهم وهم على رأس العمل خلال الفترة المسائية.// انتهى //15:32ت م0145