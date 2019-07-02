الرياض 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واساختتتم المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة مشاركته في ملتقى تونس الدولي "الجائزة الكبرى" بتحقيق 8 ميداليات "ذهبيتان وفضية واحدة و5 برونزيات " ورقم تأهيلي لبطولة العالم التي ستقام في دبي خلال شهرنوفمبر المقبل.وجاء الرقم التأهيلي للاعبة سارة الجمعة التي حققت الميدالية البرونزية والمركز الثالث في منافسات دفع الجلة بمسافة 6:39 متر "تصنيف F36" , لتقتنص بطاقة التأهل, فيما حقق الميدالية الذهبية الأولى العداء نور الصناع بحلوله أولاً في سباق 100 م "تصنيف T44 " بزمن 12,20 ثانية.وجاءت الميدالية الذهبية الثانية عن طريق العداء علي النخلي بحصوله على المركز الأول في سباق 100 م "تصنيف T37" بزمن 12,36ثانية ,كما حقق النخلي الميدالية الفضية والمركز الثاني في سباق 200 متر "تصنيف T37" " بزمن 24:85 ثانية , ونال الميدالية البرونزية والمركز الثالث في سباق 400 متر , فيما حصد هاني النخلي 3 ميداليات برونزية في منافسات رمي الرمح والقرص ودفع الجلة.يذكر أن الملتقى أقيمت منافساته على ملعب رادس بالعاصمة تونس بمشاركة 344 لاعباً ولاعبة يمثلون 43 دولة ويعد ضمن محطات التأهل لبطولة العالم التي ستقام في دبي خلال شهر نوفمبر 2019 ودورة الألعاب البارالمبية الدولية 2020 بطوكيو.// انتهى //15:43ت م0148