الباحة 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واسشرعت لجنة التنمية الإجتماعية بالأطاولة مهام عملها واستعداداتها لمهرجان الأطاولة التراثي الخامس الذي سيتم افتتاحه يوم الثلاثاء القادم بمشيئة ، وذلك بمقر سوق ربوع قريش بالأطالاولة.وجرى اعتماد مواعيد المهرجان الفعلية والفقرات اليومية التي سيتم عرضها للمرتادين وكافة زوار المهرجان من الجنسين ، التي تتضمن البرامج الحية والعروض المباشرة وبعض الفقرات الجديدة كالوادي التراثي الذي يعزز الرابط البيئي بين الأجيال المشاركة، إلى جانب استضافت بعض النجوم والمشاهير من الوطن العربي أجمع والعديد من الفعاليات النسائية كزفّة العروس قديماً واللعب الشعبي من بعد صلاة العصر ومسابقة أفضل زي شعبي وأفضل طبق شعبي وبعض البرامج الترفيهية والثقافية.// انتهى //15:44ت م0149