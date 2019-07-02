نواكشوط 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واسسلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية شحنة من التمور تزن 60 طناً لبرنامج الغذاء العالمي لتوزيعها على المحتاجين من الأشقاء في موريتانيا.ووقع مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي في موريتانيا ناصر اللاق على مذكرة تسلم شحنة التمور بمقر البرنامج في العاصمة نواكشوط، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا الدكتور هزاع المطيري، وممثل وزارة المالية السعودية، وفريق المركز .ويأتي ذلك ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا .// انتهى //16:16ت م0169