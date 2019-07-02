اجتماعي / فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم برنامج الأغذية العالمي في موريتانيا 60 طنًا من التمور
الثلاثاء 1440/10/29 هـ الموافق 2019/07/02 م واس
نواكشوط 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واس
سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية شحنة من التمور تزن 60 طناً لبرنامج الغذاء العالمي لتوزيعها على المحتاجين من الأشقاء في موريتانيا.
ووقع مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي في موريتانيا ناصر اللاق على مذكرة تسلم شحنة التمور بمقر البرنامج في العاصمة نواكشوط، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا الدكتور هزاع المطيري، وممثل وزارة المالية السعودية، وفريق المركز .
ويأتي ذلك ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا .
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16:16ت م
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