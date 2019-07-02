أبهـا 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واسأقامت لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة بلقرن بالتعاون مع مركز "عفراء" التابع للمحافظة أمس، مهرجان الفروسية الأول، بحضور محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن بن حامد ورئيس مركز عفراء جايز بن مدغم, وذلك على ميدان نادي ناصرية الجنوب بالبظاظة.وفي نهاية السباق توّج محافظ بلقرن الفائزين بالمراكز الأولى في الأشواط الثلاثة التي أقيمت على جوائز لجنة التنمية السياحية ومركز عفراء وشهيد الواجب النقيب أحمد بن صالح الشمراني.عقب ذلك قدّمت فرقة آل سلمة الشعبية العديد من الفلكلورات الشعبية التي تحاكي الموروث التراثي للمحافظة, كما استعرض عدد من الفرسان الخيول العربية الأصيلة أمام الحضور.// انتهى //16:16ت م0170