الرياض 29 شوال 1440 الموافق 2 يوليو 2019 واسيتأهب فريق مكون من ثلاثة طلاب لتمثيل المملكة العربية السعودية في مسابقة أخصائي مايكروسوفت أوفس الدولية 2019 Microsoft Office Specialist والتي تنظمها شركة Certiport العالمية في أواخر الشهر الجاري 28/ 7 / 2019م في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية برعاية جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وبالتعاون مع شركة رواد التقنية.وقد تأهل الطلاب الثلاثة للمشاركة في المسابقة الدولية وهم: بالمركز الأول عبدالرحمن محمد خياط من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وغادة عماد الغامدي من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالمركز الثاني، وبالثالث الطالبة من جامعة دار الحكمة سارة محمد خياط، وذلك نظير تقدمهم في نتائج مسابقة أولية عقدتها الجامعة ممثلة بوكالة الدعم الأكاديمي والخدمات الطلابية وكلية المجتمع وبالتعاون مع شركة رواد التقنية في الرياض وبتنظيم من مركز اختبارات شهادات مايكروسوفت المعتمدة بكلية المجتمع وعدد من مراكز Certiport بالمملكة، حيث شارك فيها عدد من طلاب المملكة ممن تتراوح أعمارهم 13 - 23 سنة، واشتملت شروط المسابقة حصولهم على شهادة (MOS ) في أحد البرامج التالية : Word2016/2013، ، Excel2016/2013PowerPoint2016/2013.ويأتي تنظيم مشاركة المملكة لأول مرة في هذه المسابقة الدولية تعزيزاً لدور الجامعة في نشر ثقافة التحول نحو التعليم الرقمي ومواكبة الخطط الوطنية لرؤية 2030 والخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات.//انتهى//16:17ت م0171