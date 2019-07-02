الطائف 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واسيقيم نادي الفروسية عصر يومي الجمعة والسبت المقبلين حفلي سباقي الخيل السابع والثامن ضمن موسم سباقات المصيف بالطائف لهذا العام 1429هـ على كأس وزارة النقل ومساهمة وهدية "جوائز مالية" وذلك على ميدان سباق الخيل بالحوية.ويتكون حفل السباق السابع الذي يقام يوم الجمعة على مساهمة وهدية "جوائز مالية" من سبعة أشواط الأول "إنتاج السعودية" للخيل التي لم تربح انتاج "سنتين" ومسافته 1200 متر وجائزته 80 ألف ريال والشوط الثاني"إنتاج السعودية" للخيل التي لم تربح إنتاج "ثلاث سنوات" ومسافته 1200 متر وجائزته 80 ألف ريال والشوط الثالث "إنتاج السعودية" لجميع الدرجات إنتاج ثلاث سنوات ومسافته 2000 متر وجائزته 100 ألف ريال , والشوط الرابع "انتاج السعودية" للخيل التي لم تربح انتاج أربع سنوات إلى خمس سنوات ومسافته 1650 متراً وجائزته 80 ألف ريال, والشوط الخامس على مساهمة نادي الفروسية لجميع الدرجات "إنتاج أربع سنوات " ومسافته 1650 متراً وجائزته 100 ألف ريال, والشوط السادس انتاج السعودية "ربحت من 1 ــ 2 فوز" إنتاج أربع سنوات ومسافته 1650 متراً وجائزته 90 ألف ريال, والشوط السابع على هدية نادي الفروسية لجميع الدرجات / فرس مستورد أربع سنوات فأكثر / ومسافته 1650 متراً وجائزته المالية 120 ألف ريال.// يتبع //16:57ت م0176

وسيقام حفل السباق الثامن عصر يوم السبت على كأس وزارة النقل ويتكون من سبعة أشواط الأول "انتاج السعودية " من ( صفر ـــ 2 فوز ) مستورد ثلاث سنوات فأكثر ومسافته 1650 متراً وجائزته 80 ألف ريال, والشوط الثاني انتاج السعودية للخيل التي لم تربح ثلاث سنوات ومسافته 1650 متراً وجائزته 80 ألف ريال, والشوط الثالث "انتاج السعودية" للخيل التي لم تربح ثلاث سنوات ومسافته 1650 متراً وجائزته 80 ألف ريال والشوط الرابع على جائزة نادي الفروسية التقديرية لجميع الدرجات إنتاج أربع سنوات فأكثر ومسافته 1200 متر وجائزته 110 آلاف ريال, والشوط الخامس "انتاج السعودية" للخيل التي لم تربح انتاج سنتين ومسافته 1200 متر وجائزته 80 الف ريال, والشوط السادس على كأس وزارة النقل لجميع الدرجات / إنتاج ثلاث سنوات / ومسافته 2000 متر وجائزته 120 ألف ريال والشوط السابع والأخير للخيل المستورد لجميع الدرجات أربع سنوات فأكثر ومسافته 2400 متر وجائزته 100 ألف ريال.// انتهى //16:57ت م0177