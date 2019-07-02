إسلام آباد 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واسأغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.91 % أي ما يعادل 310 نقاط، وأقفل عند مستوى 34307 نقاط.وبلغ حجم التداول 73910780 سهماً نفذت في 293 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 175 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 92 شركة، واستقرت قيمة أسهم 26 شركة.وسيطرت أسهم شركات الطاقة وإمدادات الكهرباء والمواد الكيميائية على التداول الإيجابي في البورصة.// انتهى //16:57ت م0178