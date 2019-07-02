الرياض 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واساعتمد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، مجلس إدارة نادي القادسية بالمنطقة الشرقية لمدة 4 سنوات، برئاسة مساعد بن زامل الزامل.ويضم مجلس الإدارة في عضويته ناصر بن محمد الدغيثر (نائباً للرئيس) ومانع بن منصور المانع ومحمد بن سعود الصالح وحمد بن محمد الخالدي وفيصل بن ناصر النغيمش ونايف بن علي آل صاحب وسعود بن صالح السويلم وأحمد بن سعيد غدران.// انتهى //16:57ت م0179