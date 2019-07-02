أملج 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واساختتمت أمس بطولة "البحر الأحمر الرياضية الأولى" التي نظمها نادي الحوراء الرياضي بأملج بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية ، بحضور محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي ورئيس نادي الحوراء الرياضي منصور عطيفي المرواني ولاعب المنتخب السعودي والنادي الأهلي مالك معاذ وضيوف البطولة وعدد كبير من مشجعي رياضة كرة القدم ، وذلك على ملعب النادي بالمحافظة .وفي ختام المباراة التي جمعت فريقي السد والسلام , سلّم محافظ أملج ورئيس نادي الحوراء كأس البطولة وجوائز المركز الأول لفريق السلام الفائز بالبطولة ، وجائزة الفريق المثالي لفريق العروبه وجائزة أفضل لاعب لبسام عطالله الرفاعي من فريق السلام وكأس أفضل حارس لفيصل الجميدي من فريق السد وكأس هداف البطولة لسلطان عتيق الفايدي من فريق الوداد ، كما تم تكريم الجهات الداعمة للدورة وأعضاء اللجان المنظمة للدورة والجهات الإعلامية المشاركة .وقدّم نائب رئيس نادي الحوراء رئيس اللجنة المنظمة للبطولة عاطف حسين الشريف , شكره وتقديره خلال حفل التكريم لجميع الجهات الداعمة للدورة من جهات حكومية ومؤسسات وأفراد ، مؤكداً أهمية الوقوف مع المناشط الرياضية الشبابية ودعمها لتحقيق أقصى درجات الفائدة التي تنعكس نتائجها الإيجابية على شباب المحافظة .وأفاد الشريف أن الدورة حققت أهدافها وغرست لدى الشباب حب التعاون واستغلال أوقات الفراغ من خلال مشاركتهم الفعالة في التنظيم والإعداد لهذه البطولة الرياضية .// انتهى //16:59ت م0180