سكاكا 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف بصالة الاجتماعات بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، الاجتماع الخامس للجنة العليا لدعم ومساندة تنفيذ المشاريع بالمنطقة.وفي بداية الاجتماع نوه سموه بجهود ودعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لمشاريع المنطقة التنموية، مؤكدًا الدور التكاملي لجميع القطاعات في المنطقة، والعمل على تحقيق أهداف استراتيجية تطوير منطقة الجوف، وفق توجيهات ومتابعة سمو أمير المنطقة واحتياجات برامج التنمية.وأكد سموه أهمية تحقيق أهداف برنامج جودة الحياة من خلال مشاركة جميع القطاعات والعمل على تحسين مناخ الأنشطة والأعمال وتقبل الأراء والأفكار الإبداعية من خلال قنوات التواصل مع المواطنين, مشددًا على مواصفات لوحة عداد المشارايع والحقول التي يلزم إدراجها في اللوحة.وأضاف المستشار في إمارة المنطقة وارد بن عبدالله الهذلول أن سمو نائب أمير الجوف استمع من أمين المنطقة المهندس درويش بن علي الغامدي لعرض عن فريق العمل المكلف لتحديد مؤشرات الأداء للأجهزة الحمومية والذي سيتم توقيع اتفاقيته غداً الأربعاء.وتحدث الهذلول عن أهمية المشاريع والبرامج وتجميعها في محافظ لإمكانية الاستفادة منها في مشاريع التنمية بالمنطقة.واتخذ الاجتماع عددا من التوصيات الداعمة لسير المشاريع بالمنطقة.// انتهى //17:04ت م0181