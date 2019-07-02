إسلام آباد 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واساتفقت باكستان وفرنسا على تعزيز التعاون الثنائي في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب.جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري السادس للجنة الأمنية المشتركة بين باكستان وفرنسا الذي انعقد بمقر وزارة الدفاع الباكستانية في مدينة راولبندي برئاسة وكيل وزارة الدفاع الباكستانية الفريق المتقاعد إكرام الحق والأمين العام للدفاع والأمن القومي بوزارة الدفاع الفرنسية كلير ليندايس الذي يزور باكستان حالياً على رأس وفد دفاعي من بلاده.وأوضح بيان صادر عن وزارة الدفاع الباكستانية اليوم أن الاجتماع ركز على بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالي الأمن ومحاربة الإرهاب، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول التعامل مع التحديات والتهديدات الأمنية الإقليمية والدولية.// انتهى //17:13ت م0182