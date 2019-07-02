طوكيو 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واسالتقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في العاصمة اليابانية طوكيو، عددًا من الصحفيين في أبرز وسائل الإعلام اليابانية، وذلك على هامش ترؤس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وفد المملكة في قمة قادة دول مجموعة العشرين التي عُقدت في مدينة أوساكا اليابانية.وأكد معاليه خلال اللقاء على متانة العلاقات السعودية اليابانية والأهمية الاستراتيجية للرؤية السعودية اليابانية 2030، مشيرًا إلى أهمية زيارة سمو ولي العهد لليابان واللقاءات التي عقدها سموه.كما تناول معاليه مشاركة المملكة في قمة أوساكا واستضافتها للقمة القادمة للدول العشرين، مشدداً على مواقف المملكة تجاه أبرز القضايا الإقليمية والدولية.وأجاب معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء على أسئلة الصحفيين حول عدد من الملفات السياسية المهمة.// انتهى //17:23ت م0184