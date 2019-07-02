أبوظبي 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واستلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رسالة خطية من فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تتعلّق بالعلاقات الثنائية.واستعرضت الرسالة وفقاً لوكالة انباء الامارات سبل تعزيز العلاقات، فضلاً عن آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تطرّقت إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //17:53ت م0196