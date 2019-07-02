بيروت 29 شوال 1440 هـ الموافق 2 يوليو 2019 م واسالتقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيروت اليوم، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط السفير ديفيد سارتفيلد، ترافقه السفيرة الأمريكية إليزابيث ريتشارد.وجرى خلال اللقاء تقييم شامل لما حمله ساترفيلد خلال فترة زياراته والطروحات التي كان يحملها لمقاربة الموقف اللبناني، وقد تحققت فعليا نتائج متقدمة على صعيد البدء بعملية تثبيت الحدود البحرية اللبنانية ومعالجة التحفظات اللبنانية على الخط الأزرق.// انتهى //17:59ت م0198