جنيف 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واسرحب وفد المملكة في الأمم المتحدة في جنيف برئيس اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا باولو بينهيرو وفريقه، موجهاً لهم الشكر على المعلومات التي قدموها اليوم خلال مجلس حقوق الإنسان والمتعلق بآخر تطورات الأوضاع في سوريا.وقال سفير المملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور عبد العزيز الواصل في كلمة له خلال المجلس إن القصف والهجمات العشوائية التي لم تراعِ المدنيين الأبرياء وتسببت في تشريد جماعي لأكثر من مليون مواطن سوري من الرجال والنساء والأطفال يعد كارثة إنسانية وانتهاكاً صارخاً لجميع القوانين والأعراف الدولية ذات الصلة، مشدداً على أهمية عودة اللاجئين إلى بلادهم في ظروف آمنة وكريمة.وأضاف أن مؤتمر بروكسل المنعقد في شهر مارس الماضي جدد موقف المجتمع الدولي الداعم لعملية سياسية تقودها الأمم المتحدة لمستقبل سوريا، وقيام دولة موحدة وآمنة لجميع المواطنين السوريين.كما جدد السفير الواصل موقف المملكة الثابت تجاه حل الأزمة السورية والمتوافق مع جهود المجتمع الدولي المطالب بحل الأزمة سياسياً وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254.// انتهى //18:05ت م0199