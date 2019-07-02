حائل 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتب سموه اليوم , معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد الذي يزور المنطقة .وفي بداية الاستقبال رحب الأمير عبدالعزيز بن سعد بمعاليه ومرافقيه في جولتهم التفقدية على مساجد وجوامع المنطقة منوهاً سموه بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله لزيارة المناطق وتفقد المسئولين للقطاعات والمرافق , مثنيا سموه على ما يقوم به فرع الوزارة من جهود خدمية وبرامج دعوية مستمرة .من جهته أعرب معالي الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد عن شكره لأمير منطقة حائل وسمو نائبه على ما وجده فرع الوزارة من دعم واهتمام ومتابعة مؤكداً اهتمام معاليه بكل ما يعود على مساجد المنطقة وبرامجها الدعوية بالفائدة سائلاً الله أن يديم على الوطن أمنه واستقراره في ظل توفيق الله ثم حرص ولاة الأمر حفظهم الله .حضر الاستقبال صاحب السموالملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل ومدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم العجيمي وعدد من المسئولين .// انتهى //18:13ت م0203