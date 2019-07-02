الرياض 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واسنظمت الأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي، ممثلةً بالمركز الوطني للمعلومات الصحية بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ومجلس الضمان الصحي التعاوني، ورشة عمل بعنوان "البرنامج الوطني لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية الباحثة عن العمل في مجال الترميز الطبي".وهدفت الورشة المخصصة للقطاع الصحي الخاص، إلى التعريف بنظام الترميز الطبي وطريقة تطبيقه بالشكل الأمثل، وأهميته للمنشأة الصحية، وكذلك شرح دور المُرمّز الطبي داخل المنشأة الصحية، وبيان أثر نظام الترميز الطبي على المطالبات المالية، وتوضيح آلية الاستفادة من البرنامج.وأكد الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي، خلال الورشة، أهمية تأهيل الكوادر الوطنية، ذات الكفاءة العالية في مجال الترميز الطبي، العاملة لدى المنشآت الصحية، في مسعى للمجلس لتحقيق هذه المبادرة الوطنية التي انطلقت من مبادرات رؤية المملكة 2030 لتوطين المهن الصحية وتأهيل وتدريب أكثر من 5000 مُرمّز طبي في المملكة، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وسد حاجة سوق العمل في مجال الترميز الطبي بالقطاع الصحي العام والخاص، ومواكبة متطلبات التأمين الطبي الحالية والمستقبلية للترميز الطبي.من جانبه أكد مساعد مدير عام المركز الوطني للمعلومات الصحية المشرف على المبادرة محمد الشهري، أن المبادرة تستهدف تخريج مرمزين طبيين معتمدين قادرين على إدارة المطالبات المالية بكفاءة عالية بالمؤسسات الصحية، وسيتم توزيعهم على خمس مراحل، حيث بدأت عام 2019م وتنتهي 2023م، مضيفاً أن مؤسسات القطاع الصحي تقوم باستحداث الوظائف الخاصة لهذه المهنة، وتوظيف خريجي المبادرة عليها في المنشأت الصحية بعد إتمام متطلبات التدريب والتأهيل للبرنامج.يُشار إلى أن المجلس الصحي السعودي وقّع اتفاقية تعاون مشتركة مع الحكومة الأسترالية، في مجال استخدام وتطبيق نظام الترميز الصحي (ICD-10-AM & AR-DRGs)، بما يسهم بشكل فعال في عملية التطبيق الأمثل لهذا النظام في المؤسسات الصحية أو المؤسسات ذات العلاقة في المجال الصحي على المستوى الوطني.// انتهى //18:30ت م0206