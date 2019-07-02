إسلام آباد 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واسالتقى رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه اليوم، الأمين العام للأمن والدفاع الوطني الفرنسي كالير لاندايس التي تزور باكستان حالياً.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن الجانبين بحثا خلال اللقاء الذي جرى بمقر القيادة العامة في مدينة راولبندي الأمور ذات الاهتمام المشترك، والتعاون الأمني والدفاعي بين باكستان وفرنسا، إلى جانب مناقشة الوضع الأمني الإقليمي.وأكد الجانبان ضرورة زيادة التفاعل العسكري بين البلدين لتعزيز العلاقات الدفاعية.وأشادت المسؤولة الفرنسية الزائرة بدور الجيش الباكستاني في القضاء على الإرهاب، وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.// انتهى //19:15ت م0214