القاهرة 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واسيبدأ وزير الخارجية المصري سامح شكري غدًا زيارة إلى نيامي عاصمة النيجر لرئاسة الاجتماعات التمهيدية للدورة الاستثنائية الـ12 لقمة الاتحاد الأفريقي التي ستعقد يوم 7 يوليو الجاري وذلك في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، في تصريح له اليوم، أن القمة الاستثنائية ذات أهمية خاصة، حيث ستشهد إطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية بعد استكمال عدد التصديقات اللازمة (22 تصديقاً) لدخول الاتفاقية حيز النفاذ في 30 مايو الماضي.وأشار إلى أن "شكري" سيرأس أيضًا اجتماعات الدورة العادية الـ 35 للمجلس التنفيذي على مستوى وزراء الخارجية يومي 4 و5 يوليو الجاري، التي ستناقش عدة تقارير أبرزها تقرير اللجنة الوزارية للترشيحات الأفريقية في المنظومة الدولية، وانتخابات أعضاء المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد، وتقرير ممثل الاتحاد الأفريقي رفيع المستوى المعني بتمويل الاتحاد الأفريقي وصندوق السلام حول نتائج المشاورات الإقليمية بشأن تقييم صندوق السلام.// انتهى //19:17ت م0215