عـدن 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واسالتقى رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي.وجرى خلال اللقاء مناقشة التنسيق القائم بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة في المجال الإغاثي والإنساني، والصعوبات التي تواجه تحركات الأمم المتحدة الإغاثية في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية، ولجوء برنامج الأغذية العالمي إلى تعليق توزيع المساعدات في صنعاء بعد عمليات نهب كبيرة من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية، وتأثير ذلك على المواطنين المستحقين للدعم.وأكدت المسؤولة الأممية خلال اللقاء أن استمرار هذه الصعوبات والعراقيل وعدم الاستجابة لحلها قد يؤدي إلى توقف بعض برامج الأمم المتحدة الإنسانية في تلك المناطق.وجددت استمرار الأمم المتحدة في تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة الدائمة لليمن والعمل في الملف الإنساني والإغاثي لتجاوز التحديات والأوضاع الصعبة التي يعاني منها الشعب اليمني جرّاء الحرب.وأعرب رئيس الوزراء عن قلقه من توقف برامج إغاثية مماثلة نتيجة لتعنت الميليشيات الحوثية في تحويل مسار الغذاء والدواء عن الفئات الأكثر احتياجاً، مؤكداً حرص الحكومة على وصول المساعدات الإغاثية لجميع المواطنين بمن فيهم الخاضعين لسيطرة الانقلاب بشكل يضمن عدم تعرضهم للابتزاز تحت ضغط الاحتياج لهذه المساعدات أو تحويلهم لرهائن من قبل الميليشيات.// انتهى //19:30ت م0217