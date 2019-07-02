القاهرة 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واسدانت مصر، الهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكراً تابعاً لجيش النيجر في منطقة إيناتيس غربي البلاد، مما أسفر عن مقتل 18 جندياً.وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها اليوم، وقوف مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب النيجر، ودعمها للنيجر في مواجهة ظاهرة الإرهاب، مطالبة المجتمع الدولي بتكثيف جهوده من أجل مواجهة تلك الظاهرة التي تستهدف الأمن والاستقرار في كافة أرجاء العالم.وكانت النيجر قد شهدت مقتل 18 جندياً وفُقد أربعة جراء هجوم نفّذه مسلحون اليوم على معسكر تابع لجيش النيجر في منطقة إيناتيس (غرب) قرب الحدود مع مالي.// انتهى //19:34ت م0219