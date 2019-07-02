صعـدة 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واسحققت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بمقاتلات قوات التحالف العربي اليوم تقدمًا إستراتيجياً في جبهة المزرق شمال غربي محافظة صعـدة شمالي اليمن.وقال مدير المركز الإعلامي لمحور مران النقيب عادل القدسي في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية //سبأ// "إن قوات الجيش الوطني اليمني تمكنت من تحرير أجزاء واسعة في جبهة المزرق الواقعة بين مديريتي الظاهر بمحافظة صعدة وحرض بمحافظة حجة محرزةً تقدما إستراتيجياً في هذه الجبهة والالتحام بجبهة حرض حجة".وأضاف القدسي "أن الجيش الوطني استطاع السيطرة النارية على الخط الرابط بين المزرق في عزلة الفج والملاحيظ والمناطق المحيطة بها بعد معارك ضارية مع ميليشيا الانقلاب الحوثية".وأشار إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل اثنين من عناصر الميليشيا وإصابة آخرين بجروح مختلفة.// انتهى //19:36ت م0220