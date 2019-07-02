نجران 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واستفقد مساعد مدير جوازات منطقة نجران العقيد خالد بن عبد الله العشيوان، إدارة جوازات محافظة حبونا، يرافقه مدير إدارة سفر السعوديين المقدم محمد عبدالله القحطاني، للوقوف على سير العمل بالإدارة والالتقاء بمنسوبيها.واطلع العقيد العشيوان خلال جولته التفقدية على سير العمل في جميع أقسام الإدارة وما تقدمه من خدمات لسكان المحافظة، منها قسم خدمة إصدار وتجديد الجواز السعودي وأقسام شؤون المقيمين، حاثاً العاملين بها لتسخير جميع الإمكانيات وبذل المزيد من الجهد والعطاء لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.// انتهى //19:43ت م0222