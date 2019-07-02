حائل 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل, مدير فرع المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" بالمنطقة فهد بن مصيلط الرفاع وعدد من أبناء المؤسسة من الأيتام.وفي بداية اللقاء رحب الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بالجميع, مؤكدًا اهتمامه بكل مايخدم المؤسسة وأبنائها, مبديًا حرصه على مستقبلهم وأن ينال المبدعون منهم في مختلف المجالات مكانتهم التي يستحقونها نظير إبداعاتهم وتفوقهم.بعد ذلك ناقش نائب أمير منطقة حائل أبرز التحديات التي تواجه عمل المؤسسة.من جهته قدم مدير فرع المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة لسموه التقرير المالي لعام 2018 م ونبذة عن منتجات المؤسسة وما تقوم به من خدمات لأبناء "إخاء", كما عرض الأرقام اللتي جرى تحقيقها خلال الربعين الأول والثاني من عام 2019م.// انتهى //19:44ت م0224