جنيف 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واسادانت اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا الهجمات الجوية للنظام في شمال غرب سوريا .وفي تقرير شفوي قدمته اللجنة اليوم امام مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان ، قال رئيس اللجنة باولو بينهيرو ان وقف إطلاق النار انهار في مناطق خفض التصعيد في جنوب أدلب وشمال حماه وغرب محافظة حلب ، ويشن النظام هجمات جوية عشوائية تقتل وتصيب المدنيين ، وتستخدم فيها الأسلحة الفتاكة والمحرمة دوليًا، ومنها الذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة، ما ادى إلى هلاك الموارد الحيوية المنتجة للغذاء ، بما في ذلك هكتارات من المحاصيل والمعدات الزراعية ، وخسائر كبيرة في الحصاد للسكان المحاصرين، كما اصابت الهجمات الجوية العشرات من المنشآت الطبية بالدمار ، وحرمت 600 الف مدني من الرعاية الطبية المنقذة للحياة .واشار إلى ان هجمات النظام لازالت تستهدف الاسواق والمدارس ومخيمات المشردين داخليا ، تاركة عشرات الآلاف من الاطفال محرومون من التعليم، وقد تم تهجير 300 الف شخص شمال غرب سوريا .وقال بينهيرو ان الغالبية العظمي من اللاجيين السوريين يرغبون في العودة الى بلادهم اذا تحسنت الظروف ، لكنهم في الوقت الحالي يخافون من العودة بسبب غياب الأمن والخوف من اعتقال النظام لعائدين ، وغياب القانون والفوضى السائدة في البلاد ، كما انه ليس هناك اية ضمانات لهم تتعلق بأماكن سكنهم ، او حقوق ملكياتهم ، اضافة الي ظروف البؤس المروع ونقص المساعدات الانسانية .وأكد بينهيرو ان القانون الدولي الانساني تم تجاهله في سوريا على مدى 7 سنوات وارتكبت كل الانتهاكات بما فيها استخدام التجويع كسلاح حرب ورفض وصول المساعدات الانسانية ما ادى الي موت الناس جوعًا ، داعيًا المجتمع الدولي لبذل الجهود لإعطاء الاولوية لقضية وصول المساعدات الانسانية الى السوريين .// انتهى //19:49ت م0225