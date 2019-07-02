السويس 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واستأهل منتخبا غانا وبنين إلى الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في مصر بفوز الأول على غينيا بيساو بهدفين دون رد في السويس، وتعادل الثاني مع الكاميرون حاملة اللقب بدون أهداف في الإسماعيلية اليوم ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة ضمن الدور الأول .وبتأهل غانا وبنين، ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة لثمن النهائي إلى 14 منتخبًا بعد مصر وأوغندا وجمهورية الكونغو الديموقراطية (الأولى) ومدغشقر ونيجيريا وغينيا (الثانية) والجزائر والسنغال (الثالثة) والمغرب وساحل العاج (الرابعة) ومالي (الخامسة) والكاميرون (السادسة).وتبقى بطاقتان ستعرف هوية صاحبيهما بعد مباراتي الجولة الأخيرة للمجموعة الخامسة اللتين تقامان لاحقا حيث تلعب موريتانيا مع تونس، ومالي مع أنغولا.وتتنافس تونس وانغولا (نقطتان لكل منهما) وموريتانيا (نقطة واحدة) على البطاقة الثانية في المجموعة للحاق بمالي (4 نقاط)، كما أن المنتخبات الثلاثة تملك فرصة خطف البطاقة الرابعة الأخيرة للمنتخبات الأربع الأفضل في المركز الثالث.// انتهى //21:04ت م0232