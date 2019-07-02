الرياض 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واسقرّر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتماد نقل جدولة الدوري السعودي للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين إلى رابطة الدوري السعودي للمحترفين ابتداءً من الموسم الرياضي المقبل 2019 - 2020، حسب ما نص عليه النظام الأساسي للاتحاد, وتكليف رئيس الاتحاد ياسر المسحل بالإشراف العام على المنتخب السعودي الأول.جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة الاتحاد الذي عقد اليوم في مقر الاتحاد بالرياض برئاسة ياسر المسحل عقب تزكيته السبت الماضي وقائمته لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم حيث اعتمد تعيين رؤساء عدد من اللجان والإدارات بتكليف المسحل برئاسة اللجنة التجارية إلى حين تعيين رئيس لها , واستحداث لجنة العلاقات الدولية وتعيين خالد الثبيتي رئيسًا لها وأضواء العريفي نائبًا له, واستحداث إدارة التطوير والمبادرات تُعنى بالجانبين الفني والإداري وتعيين بندر الأحمدي رئيسًا لها , وتعيين تركي السلطان رئيسًا للجنة الفنية, وتعيين الدكتور خالد بن مقرن مشرفًا عامًا على إدارة المنتخبات السنية , واستحداث اللجنة الإستراتيجية برئاسة المهندس عبدالعزيز العفالق, وتعيين عبدالله كبوها رئيسًا للجنة المالية, وتكليف معيض الشهري برئاسة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بعد اعتذار رئيسها فارس الضبيبان, وتعيين نزيه النصر رئيسًا للجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية , وتعيين نعيم البكر رئيسًا للجنة المسابقات التي يقتصر عملها على مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري الدرجتين الثانية والثالثة ومسابقات الفئات السنية، وأي مسابقات أو بطولات يستحدثها الاتحاد وفق الأنظمة , وتعيين الدكتور صالح الحارثي رئيسًا للجنة الطبية.وناقش مجلس الإدارة كذلك التقارير المالية والهيكلة الإدارية للاتحاد, وقرّر أن تكون غرفة قضايا الأندية الخارجية تحت إشراف لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.ونوّه المسحل في بداية الاجتماع بالدعم السخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ما ساهم في النقلة الكبيرة التي تشهدها كرة القدم السعودية، مؤكدًا أن الاهتمام الكبير الذي وجدته كرة القدم أصبح ملموسًا من الجميع.وأثنى على الاهتمام الكبير والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية واهتمامه بكل ما يمكن أن يسهم في نجاح الاتحاد , مشيداً بإطلاق برنامج ابتعاث المواهب لتطوير كرة القدم، مؤكدًا أنه سيكون بداية لمرحلةٍ وفصل جديدين في صقل المواهب ورعايتهم، وأن الاتحاد السعودي سيقدّم كل الجهود الممكنة للبرنامج.وقدّم عضو مجلس الإدارة بندر الأحمدي خلال الاجتماع عرضًا حول تقييم المرحلة التجريبية من مشروع مراكز التدريب الإقليمية التي أقيمت في الرياض والمدينة المنورة، شملت الإيجابيات والسلبيات والتقييم الفني والطبي للمواهب .// انتهى //21:20ت م0234