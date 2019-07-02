الجزائر 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واسقدّم رئيس المجلس الشعبي الجزائري اليوم استقالته من رئاسة المجلس فيما شرع مكتب المجلس في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بانتخاب رئيس جديد له في مدّة أقصاها 15 يومًا.وأوضح بيان للشعبي الجزائري ـ الهيئة البرلمانية الأولى ـ اليوم أن مكتب المجلس برئاسة نائب الرئيس عبد الرّزاق تربش أحال ملف شغور منصب الرئيس على لجنة الشؤون القانونية والإدارية لإعداد تقرير إثبات الشغور.يذكر أن معاذ بوشارب (48 سنة) كان قد انتخب رئيسًا للمجلس في 24 أكتوبر 2018م خلفًا للسعيد بوحجة الذي سحبت الثقة منه من طرف أغلبية النواب.// انتهى //21:26ت م0235