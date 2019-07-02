عمّان 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واسأدانت الحكومة الأردنية اليوم، الهجوم الإرهابي الآثم لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مطار أبها الدولي الذي أدى إلى إصابة 9 مدنيين.وعدّ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة استمرار استهداف ميليشيا الحوثي المطارات والمدنيين تصعيدًا خطيرًا يخالف القوانين والأعراف الدولية ويدينه الاْردن بأشد العبارات, مشدّدًا على أن أي استهداف لأمن المملكة العربية السعودية هو استهداف لأمن الأردن والمنطقة بكاملها.وأكّد أنّ الأردن يؤيد جميع الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله، راجيًا من الله الشفاء العاجل للمصابين.// انتهى //21:29ت م0236