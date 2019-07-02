واشنطن 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واسأدرجت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم "جيش تحرير بلوشستان" والعنصر في حزب الله حسين علي هزيمة على قائمتها للإرهاب.وأفادت وزارة الخارجية الأميركية في بيان بادخال تعديلات على تصنيف جماعة "جند الله" لتعكس الاسم الجديد الذي تعتمده وهو "جيش العدل" والأسماء المرتبطة بها، موضحةً أن الخطوة الأمريكية تهدف إلى حرمان كل من هزيمة و"جيش تحرير بلوشستان"و"جيش العدل"، من الموارد المالية للتخطيط وتنفيذ أعمال إرهابية.// انتهى //21:49ت م0238