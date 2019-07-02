الخرطوم 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واسأكد الوسيط المشترك للمبادرة الإثيوبية ـ الأفريقية، المبعوث الإثيوبي إلى السودان، محمود درير أن الاتفاق بين المجلس العسكري وإعلان قوى الحرية والتغيير بات وشيكًا.وأوضح الوسيط المشترك، خلال مؤتمر صحفي بالسفارة الإثيوبية في الخرطوم اليوم أنه تقدّم بوثيقة متوازنة للطرفين، وأن هناك نقطة واحدة خلافية بينهما، وهي المجلس السيادي لكنها حسّاسة، داعيًا الطرفين للاتفاق حول المجلس السّيادي.وأفاد بأن الورقة المقدّمة تحدثت عن ثلاثة مستويات للحكم، ونحن على اتصال مع أصحاب المبادرات السودانية.// انتهى //21:52ت م0239