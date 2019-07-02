عام / بلدي الوجه يعقد جلسته الـ 37
الثلاثاء 1440/10/29 هـ الموافق 2019/07/02 م واس
الوجه 29 شوال 1440 هـ الموافق 2 يوليو 2019 م واس
عقد المجلس البلدي بمحافظة الوجه مساء اليوم , جلسته الـ 37، برئاسة رئيس المجلس أحمد بن محمود الشريف و بحضور رئيس بلدية المحافظة المهندس محمود بن عبدالله العطوي واعضاء المجلس ، وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر المجلس .
وناقش المجلس خلال الاجتماع العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومن أبرزها دراسة موضوع تحويل مسارات بعض الطرق بالمحافظة الى مسار واحد، وعمل تصميم ليتم عرضه على اللجنة المختصة ، كما قام المجلس بتحديد جولات مع رئيس البلدية للوقوف على المشاريع القائمة بالمحافظة ، ومناقشة آلية المواقع الاستثمارية والمواقع المتعثرة في تنفيذها من قبل المستثمرين .
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22:23ت م
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