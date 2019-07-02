الوجه 29 شوال 1440 هـ الموافق 2 يوليو 2019 م واسعقد المجلس البلدي بمحافظة الوجه مساء اليوم , جلسته الـ 37، برئاسة رئيس المجلس أحمد بن محمود الشريف و بحضور رئيس بلدية المحافظة المهندس محمود بن عبدالله العطوي واعضاء المجلس ، وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر المجلس .وناقش المجلس خلال الاجتماع العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومن أبرزها دراسة موضوع تحويل مسارات بعض الطرق بالمحافظة الى مسار واحد، وعمل تصميم ليتم عرضه على اللجنة المختصة ، كما قام المجلس بتحديد جولات مع رئيس البلدية للوقوف على المشاريع القائمة بالمحافظة ، ومناقشة آلية المواقع الاستثمارية والمواقع المتعثرة في تنفيذها من قبل المستثمرين .// انتهى //22:23ت م0245