إسلام آباد 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واسالتقى رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه اليوم قائد القوات البرية الروسية الجنرال أوليغ ساليكوف الذي يزور باكستان حاليًا.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن الجانبين بحثا خلال اللقاء الذي جرى بمقر القيادة العامة في مدينة راولبندي الأمور المتعلقة بتعزيز التعاون في مجالي التدريب والأمن، إلى جانب تعزيز الروابط العسكرية بين الجيشين الباكستاني والروسي.// انتهى //22:23ت م0246