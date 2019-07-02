ظهران الجنوب 29 شوال 1440 هـ الموافق 02يوليو 2019 م واسرعى محافظ ظهران الجنوب محمد بن فلاح القرقاح أمس,الأمسية الشعبية لمركز الغايل على المسرح المفتوح بحي الجنادرية ، بحضور رؤساء ومدراء الدوائر الحكومية وجمهور كبير من الأهالي وزوار المحافظة.واشتمل الحفل على كلمة لرئيس مركز الغايل سالم بن سعيدان ،وقصائد ومحاورات شعرية وألوان شعبية لفرقة الغايل.وتأتي الأمسية ضمن فعاليات مبادرة "حسن الوفادة" التي وجه بتنفيذها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في جميع محافظات ومراكز المنطقة .//انتهى//22:28ت م0247