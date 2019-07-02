عرعر 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واسيشارك النادي الأدبي الثقافي بالحدود الشمالية بالتعاون مع عدد الأجهزة الحكومية والأهلية في تنفيذ مبادرة "صيفنا مهارات" التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية .وتهدف المبادرة إلى استثمار الأوقات الحرة المتاحة للطلاب والطالبات وشباب المنطقة خلال الإجازة الصيفية، بما يعود عليهم بالنفع وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية .وأشار رئيس النادي ماجد بن صلال المطلق إلى أن النادي سوف يقوم بتنفيذ مجموعة من البرامج والفعاليات، وذلك إيمانًا بالدور الهام الذي يقوم به ضمن المسؤولية الاجتماعية والثقافية لأبناء المنطقة من الجنسين.وبين المطلق أن النادي سيقدم أكثر من 10برامج سيستفيد منها أكثر من 500 مشارك ومشاركة من الشريحتين الرئيسية (6 سنوات ـــ 22 سنة) والثانوية (23 سنة ـــ 65 سنة) ، مؤكدًا أن النادي سيستمر في تقديم وتسخير إمكاناته لأبناء وبنات الوطن في دوراتهم ولقاءاتهم التي تعقد فيه أو التي يرعاها في أي مكان داخل المنطقة.من جهة ثانيه أعلن النادي الأدبي الثقافي بالحدود الشمالية عن إقامة دورة تدريبية مجانية بمحافظة العويقيلة بعنوان ( كتابة الخبر الصحفي ) ، تستمر لمدة يومان بواقع ( 3 ) ساعات يومياً، ويحصل المتدرب في نهاية الدورة على شهادة حضور من النادي و للتسجيل على الرابط : adabinorth.sa/ow// انتهى //23:11ت م0253