أبوظبي 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واسأكدت إدارة التعاون والأمن الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل بقراري مجلس الأمن الدولي رقمي 1970 و1973 بشأن العقوبات وحظر السلاح وتنفي بذلك ملكية الأسلحة التي تم العثور عليها في جمهورية ليبيا.وأوضحت إدارة التعاون والأمن الدولي في بيان أصدرته اليوم وبثته وكالة الأنباء الإماراتية التزام الإمارات بالتعاون الكامل مع لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة. وتحث على خفض التصعيد وإعادة الانخراط في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.// انتهى //23:19ت م0255