عرعر 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واسقامت جمعية ابن شريم الخيرية بمحافظ رفحاء اليوم ، بإيداع مبالغ مالية ‏في حسابات المستفيدات من خدمات الجمعية الأرامل والمطلقات من خلال تغذية بطاقات الصراف الآلي التي سبق وان منحتها الجمعية في مشروع ( كفالة الأرامل والمطلقات ) والمدعوم من أوقاف فهد العويضة .ويشتمل المشروع على كفالة الأرامل والمطلقات بمبلغ 600 ريال لكل مستفيدة من الجمعية .‎ويأتي هذه المشروع انطلاقا من حرص الجمعية على توفير كل ما من شأنه مساندة ومساعدة مستفيدي الجمعية من خلال توفير جميع الخدمات لكل الفئات .// انتهى //23:31ت م0259