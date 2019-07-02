اجتماعي / جمعية أبن شريم الخيرية تودع الكفالة النقدية في حسابات الأرامل والمطلقات
الثلاثاء 1440/10/29 هـ الموافق 2019/07/02 م واس
عرعر 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واس
قامت جمعية ابن شريم الخيرية بمحافظ رفحاء اليوم ، بإيداع مبالغ مالية في حسابات المستفيدات من خدمات الجمعية الأرامل والمطلقات من خلال تغذية بطاقات الصراف الآلي التي سبق وان منحتها الجمعية في مشروع ( كفالة الأرامل والمطلقات ) والمدعوم من أوقاف فهد العويضة .
ويشتمل المشروع على كفالة الأرامل والمطلقات بمبلغ 600 ريال لكل مستفيدة من الجمعية .
ويأتي هذه المشروع انطلاقا من حرص الجمعية على توفير كل ما من شأنه مساندة ومساعدة مستفيدي الجمعية من خلال توفير جميع الخدمات لكل الفئات .
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