اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
الثلاثاء 1440/10/29 هـ الموافق 2019/07/02 م واس
نيويورك 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واس
أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملاتها اليوم على ارتفاع طفيف، بقيادة أسهم قطاعي المرافق والعقارات.
وارتفع مؤشر (داو جونز) الصناعي بمقدار 69.25 نقطة، ما نسبته 0.26 في المئة، ليصل عند مستوى 26786.68 نقطة، بينما زاد مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) بنسبة 0.29 في المئة، ما يعادل 8.68 نقطة، ليغلق عند مستوى 2973.01 نقطة.
وصعد مؤشر (ناسداك) المجمع بمقدار 17.93 نقطة، ما نسبته 0.22 في المئة لينهي تداولاته عند مستوى 8109.09 نقطة.
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23:48ت م
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