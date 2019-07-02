جدة 29 شوال 1440هـ الموافق 2 يوليو 2019م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في وفاة الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي.وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".// انتهى //23:58ت م0263