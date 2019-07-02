جدة 29 شوال 1440هـ الموافق 2 يوليو 2019م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في وفاة الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي.وقال سمو ولي العهد: "تلقينا نبأ وفاة الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي ـ رحمه الله ـ ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".// انتهى //23:59ت م0264