بريدة 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في قصر سموه بحي الصفراء في مدينة بريدة مساء اليوم ، أعضاء لجنة الأهالي بمنطقة القصيم ، الذين قدموا للسلام على سموه ، بعد تشكيلها الجديد ، والاستماع إلى توجيهاته.ورحب سمو أمير منطقة القصيم بأعضاء لجنة الأهالي ، مبدياً سعادته باللقاء بهم في كل فترة ، منوهاً بتوسع اللجنة في تشكيلها الجديد حيث شملت محافظات أخرى وأعضاء جدد ، مشيداً سموه بالدعم الذي تتلقاه هذه المنطقة الغالية من قبل القيادة ـ أيدها الله ـ بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ، داعيا الله للأعضاء التوفيق والسداد في تحقيق الأهداف المنشودة التي أسست من أجلها اللجنة.وعبر الجميع عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة القصيم على هذه اللفتة الكريمة من قبل سموه ولقائه بهم ، منوهين بدعم سموه الدائم وجهوده التي تدعم كل ما يخدم هذه المنطقة ، سائلين الله أن يوفقهم لكل مافيه خير ونجاح لتحقيق الأهداف المنشودة لهذه اللجنة ولخدمة المنطقة وكل مايميزها.وأقام سموه حفل العشاء بهذه المناسبة ، بحضور سمو الأمير متعب بن فهد الفيصل ، وعدد من أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ ، ووكلاء الإمارة ، وأعضاء مجلس المنطقة ، والمسؤولين بالمنطقة.// انتهى //00:04ت م0265